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10:16 21.08.2017

Встреча Суркова и Волкера пройдет в Минске в закрытом для прессы режиме

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило встречу спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова в Минске в понедельник.

"Встреча пройдет сегодня в Минске в закрытом для СМИ режиме", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил бывшего постпреда США при НАТО К.Волкера специальным представителем по Украине 7 июля.

Должность спецпредставителя по Украине в Госдепартаменте США создана впервые. Ранее вопросы Украины в американском внешнеполитическом ведомстве курировала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

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