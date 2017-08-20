События

15:45 20.08.2017

Задержана организованная группа автоворов, ранее угнавших служебный Lexus GX замглавы Нацполиции

Сотрудники правоохранительных органов задержали организованную преступную группу похитителей автомобилей, ранее похитивших служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича.

"Полицейские задержали двух ранее судимых киевлян возрастом 35 и 36 лет во время их попытки перегнать похищенное транспортное средство из Обуховского района… Сейчас их проверяют на в причастность к другим фактам похищения транспортных средств", - сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Узнав о задержании своих сообщников, трое организаторов похищений, жителей столицы возрастом 27, 29 и 38 лет, пытались скрыться, однако оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников при содействии спецназначенцев полиции Житомирской области.

"Задержанные специализировались на похищении элитных автомобилей в Киеве и области. Установлено, что две недели назад в г.Ирпень они похитили еще один автомобиль марки "Honda", - говорится в сообщении.

У подозреваемых изъяты подделанные удостоверения сотрудников органов исполнительной власти, милиции, а также устройства для сканирования и разблокировки автосигнализаций.

В настоящее время ведутся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

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Интерфакс-Украина
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