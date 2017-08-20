События

11:46 20.08.2017

В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

На всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, до вторника, 22 августа, воздержится наивысший уровень пожарной опасности – 5 класса (чрезвычайный), сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в воскресенье со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Как отмечается в сообщении, такой прогноз создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины, которых лишь за минувшие сутки было зафиксировано 555.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах чаще всего являются последствия человеческой легкомысленности. "Граждане достаточно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочину дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие поступки крайне опасны, поскольку под действием открытого солнечного луча даже оставленная стеклянная бутылка может повлечь воспламенение сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенной спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар", - подчеркивают в ГСЧС.

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Интерфакс-Украина
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