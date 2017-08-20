Нацполиция нашла угнанный служебный Lexus GX замглавы Нацполиции, угонщиков задержали

Полицейские ликвидировали группу из 5 человек, которые похитили служебный автомобиль заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Ликвидировали группу угонщиков, которые украли авто Нацполиции и прятали в Обуховском р-не. Задержали 3 организаторов. P.S. Говорил, что задержим", – написал он в Твиттере в воскресенье утром.

Ранее сообщалось, что 18 августа полицейский служебный автомобиль Lexus GX был угнан неизвестными у дома заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича в Киевской области.