События

09:52 20.08.2017

Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист – СМИ

Во Франции при восхождении на Монблан погиб 42-летний украинский альпинист, сообщает "112.Украина".

"Во Франции при восхождении на гору Монблан погиб 42-летний альпинист из Украины", – говорится в сообщении на сайте телеканала в воскресенье со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Отмечается, что в пятницу, 18 августа, мужчина начал восхождение на гору, где его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он сам подал сигнал о помощи французским спасателям. Однако они и не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.

В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины.

Причиной смерти, предварительно, стало падение со скалы.

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Интерфакс-Украина
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