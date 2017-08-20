Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист – СМИ

Во Франции при восхождении на Монблан погиб 42-летний украинский альпинист, сообщает "112.Украина".

"Во Франции при восхождении на гору Монблан погиб 42-летний альпинист из Украины", – говорится в сообщении на сайте телеканала в воскресенье со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Отмечается, что в пятницу, 18 августа, мужчина начал восхождение на гору, где его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он сам подал сигнал о помощи французским спасателям. Однако они и не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.

В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины.

Причиной смерти, предварительно, стало падение со скалы.