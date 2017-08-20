В ДТП во Львовской области один человек погиб и 6 травмированы

Шесть человек получили травмы и один погиб в ДТП на трассе Киев-Чоп в Пустомытовском районе Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.

По данным департамента, в 19.45 19 августа возле села Раковец столкнулись три автомобиля – "Черри амулет", "Фиат добло" и "ЗАЗ Таврия".

В результате столкновения на месте аварии погиб 38-летний водитель "Черри", житель Львовской области.

Также в больницу доставлены два пассажира "Черри амулет", водитель "Фиата" и два его пассажира.

Водителя "Таври" после медосмотра отпустили домой.

Полиция устанавливает причины и все обстоятельства аварии.