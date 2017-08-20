Лесные пожары в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях локализованы, проливаются отдельные очаги тления – ГСЧС

Лесные пожары в Днепропетровской (90 га), Николаевской (50 га) и Херсонской (70 га) областях возникшие накануне локализованы, проводится проливка отдельных очагов тления, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В Днепропетровской области 18 августа около 10:00 вблизи с.Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса местами с переходом в верховой пожар. В 12.30 19 августа пожар ликвидирован на площади около 90 га (из них 25 га верховой пожар). При проведении воздушной разведки места пожара в 15.00 пятницы, был обнаружен еще один очаг лесного пожара на территории Павлоградского лесничества вблизи хутора Самарский", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

В 20.30 пятницы пожар локализован на площади около 30 га (из них 5 га верховой пожар). По состоянию на 7.00 воскресенья открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления. К тушению пожара привлечены 38 чел., 14 ед. пожарной и спецтехники, из них от ГСЧС – 23 чел. личного состава и 5 ед. техники.

В Николаевской области 19 августа около 12.00 вблизи с.Новопетровское Новоодесского района на территории Новопетровского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса местами с переходом в верховой пожар. В 16.50 пожар локализован на площади около 50 га (из них 10 га верховой пожар).

Согласно информации ГСЧС по состоянию на 7.00 20 августа открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления. К тушению пожара привлечены 140 чел., 30 ед. пожарной и спецтехники, из них от ГСЧС – 90 чел. личного состава и 18 ед. техники.

В Херсонской области в субботу около 15.00 между с.Подстепное и с.Казачьи Лагеря Алешковского р-на на территории Днепровского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса местами с переходом в верховой пожар. В 6.30 воскресенья пожар локализован на площади около 70 га (из них 40 га верховой пожар).

По состоянию на 7.00 20 августа открытого горения нет, проводится проливка отдельных очагов тления. К тушению пожара привлечены 140 чел., 51 ед. пожарной и спецтехники, из которых от ГСЧС – 72 чел. личного состава и 21 ед. техники, в том числе 2 самолета АН-32П.