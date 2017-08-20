Гражданин РФ задержан при попытке нелегально пересечь госграницу Украины на Харьковщине

На участке ответственности отдела пограничной службы Дергачи Харьковского погранотряда на направлении населенных пунктов Журавлевка (РФ) - Малые Проходы (Украина) в субботу при попытке пересечь госграницу вне пункта пропуска задержан гражданин России.

"Благодаря инженерно-техническому обустройству государственной границы пограничники обнаружили и задержали в 200 м от линии государственной границы гражданина РФ (1996 г.р.), который незаконно пересек госграницу Украины", - сообщает пресс-служба Харьковского погранотряда.

Задержанный россиянин привлечен к административной ответственности по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его дальнейшую судьбу решит суд.