Крымская "Массандра" заявляет о повреждении селем 80 га виноградников

Не менее 80 га виноградников одного из крупнейших винзаводов Крыма - "Массандра" - пострадали из-за селевого потока, сообщает предприятие.

"Точные цифры будут известны после более детального обследования. Однако, по оперативной информации агрослужбы, селевым потоком повреждены как минимум 80 гектаров виноградников. Большие площади занесены илом и грязью, некоторые посадки полностью уничтожены - колья и шпалеры унесены в русла рек, виноградники выкорчеваны", - отмечается в информации завода.

Больше всего пострадала территория, где находятся продуктивные посадки сортов шардоне, кокур, чауш магарачский, мускат янтарный.

"Кроме того, селевой поток задел и тракторную бригаду - разрушены ограждения, вся территория, включая технику и здание бригады, занесена илом и грязью", - отмечает предприятие.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств, ФГУП принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками.

Энотека "Массандры" насчитывает около 1 млн бутылок коллекционных вин свыше 800 наименований. Коллекция предприятия - крупнейшая в мире, в 1988 году ее занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Непогода, разбушевавшаяся в пятницу вечером на полуострове, оставила без света 11 тыс человек в 27 населенных пунктах, привела к подтоплениям частных домов и подворий в Судаке и с. Яркое поле Кировского района.

МЧС Крыма в субботу утром отчиталось о завершении работ по откачке воды из домов и придомовых территорий. Энергетики ликвидировали последствия аварийных отключений, нарушенное грозой энергоснабжение восстановлено.

Порядка 70 автомобилей пострадали под Судаком в результате сильных ливней и схода камней и грязи - их "намыло" на дорогу, сообщил "Интерфаксу" источник.