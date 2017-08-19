ВСП отстранил до конца сентября одиозного харьковского судью

Высший совет правосудия (ВСП) в субботу рассмотрел и удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи Дзержинского райсуда Харькова Сергея Лазюка в связи с привлечением последнего к уголовной ответственности.

"Высший совет правосудия решил... временно, до 30 сентября 2017 года, отстранить судью Дзержинского районного суда города Харькова Лазюка Сергея Владимировича от правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВСП.

Как сообщил докладчик, член ВСП Игорь Бенедисюк, в своем ходатайстве Н.Холодницкий указал, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого судья С.Лазюк подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения) УК Украины.

"Указанное деяние является тяжким корыстным преступлением в сфере служебной деятельности", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили С.Лазюку о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины. По версии следствия, этот судья требовал взятку в сумме 75 тыс. грн за принятие решения в интересах человека, заплатившего деньги.

Уголовное производство по данному эпизоду было открыто в марте 2015 года. Его расследованием занимались следователи по особо важным делам Генпрокуратуры Украины, однако состава преступления не нашли и производства закрыли. В мае 2016г. детективы НАБУ истребовали данное уголовное производство в ГПУ и после изучения определили его перспективным. В июле 2016 года руководитель САП Н.Холодницкий отменил постановление о закрытии дела. Однако несколько дней спустя генпрокурор Юрий Луценко отменяет постановление руководителя САП о возобновлении расследования.

В октябре 2016 года НАБУ и САП удалось добиться возобновления расследования.

Кроме того, НАБУ расследовало еще одно производство в отношении С.Лазюка по ч.3 ст.368 УК Украины. 22 января 2016 г. судью изобличили в получении неправомерной выгоды за принятие решений в пользу истца по гражданскому делу о принудительном выселении жителей из жилого помещения.

Осенью 2016 года Полтавский райсуд Полтавской области начал рассматривать это дело по сути.

Как известно, С.Лазюк рассматривал ряд резонансных дел, в частности о взрывах в супермаркетах "Сильпо" и "Юси" в 2006 г. (обвиняемые приговорены к 7 годам лишения свободы).

Он также отклонил иск городской прокуратуры о признании незаконным решения Харьковского горсовета о присвоении русскому языку на территории города статуса регионального.

В 2008 г С.Лазюк рассматривал админпротоколы по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотических средств или психотропных веществ в незначительных количествах, без цели сбыта" в отношении городского головы Харькова Михаила Добкина и секретаря горсовета Геннадия Кернеса и признал обоих невиновными.

В 2010 году ему была присуждена антипремия "Золотой будяк" в номинации "За нарушение права на мирный протест во время защиты общественностью Харьковского городского парка имени Горького".