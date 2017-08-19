Оперативники нашли мужчину, похищенного в Днепровском районе Киева

Правоохранители установили личность и местонахождение мужчины, которого, согласно поступившей информации, похитили из автомобиля в Днепровском районе Киева накануне вечером.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, оказалось, что потерпевший – киевлянин, 1995 года рождения. В настоящее время он находится в Днепровском управлении полиции, где с ним общаются следователи.

Молодой человек отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что ни к кому не имеет претензий, так как, по его словам, у него возникло недоразумение со знакомыми.

После проведения проверки будет дана конечная правовая оценка произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева похитили человека из припаркованного автомобиля. Правоохранители изъяли на месте две биты и пообщались со свидетельницей.

Было установлено, что к припаркованному "БМВ" подъехал большой темный автомобиль, из которого вышли люди с битами, вытащили из салона мужчину, нанесли ему телесные повреждения, после этого посадили в свою машину и уехали.