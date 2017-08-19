События

18:20 19.08.2017

Мастер-классы и концерт организовали для детей с инвалидностью на территории Михайловского монастыря

В честь праздника Преображения Господнего (Яблочный Спас) в субботу на территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве прошел праздник для детей с инвалидностью.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", для 25-ти детей были организованы мастер-классы, а также концерт диакона Романа Коляды.

В частности, детей учили разрисовывать яблоки и делать куклы-мотанки, которые будут переданы военнослужащим 128-й отдельной горно-пехотной бригаде, выполняющим задачи в зоне АТО.

В рамках мероприятия прошла также выставка детских рисунков "Рисую свою мечту".

Организовали праздник для детей-инвалидов Синодальный отдел социального служения и благотворительности Украинской православной церкви Киевского патриархата, фонд Eleos-Ukraine, Киевский городской центр реабилитации детей с инвалидностью.

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