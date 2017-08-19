Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

Правоохранители прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Днепре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 гг., сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

Конвертцентр располагался в Днепре и предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

"Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении.

По информации ГФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.

"Дальше эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию", – уточняется в сообщении.

По результатам обысков изъяты 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карточки и сигареты на 8 млн грн.