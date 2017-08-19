События

16:34 19.08.2017

Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн

Правоохранители прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Днепре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 гг., сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).

Конвертцентр располагался в Днепре и предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

"Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении.

По информации ГФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.

"Дальше эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию", – уточняется в сообщении.

По результатам обысков изъяты 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карточки и сигареты на 8 млн грн.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Российская агрессия привела к гибели минимум 2500 мирных жителей на Донбассе

Более 2700 гражданских убиты вследствие конфликта на Донбассе

Суд избрал меру пресечения чиновникам "Укрзализныци" в виде домашнего ареста

Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября

Порошенко ждут в Кировоградской области в понедельник

ПОСЛЕДНЕЕ

В МВД заверяют, что бизнесмен Дыминский предстанет перед судом, если следствие докажет его вину в смертельном ДТП

Кабмин временно увеличил численность сотрудников 10 министерств и секретариата правительства

В Виннице ночные гонки со стрельбой завершились задержанием нарушителей

Оперативники нашли мужчину, похищенного в Днепровском районе Киева

В Николаевской области борются с лесным пожаром

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
выбор аминокислот на price.ua
РЕКЛАМА