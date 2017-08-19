События

13:45 19.08.2017

СБУ задержала француза, похитившего у компаний EUR200 млн и 5 лет скрывавшегося в странах Европы

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киевской области гражданина Франции, которого французский суд приговорил к тюремному заключению за хищение EUR200 млн.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, в рамках партнерского взаимодействия с Национальной полицией и жандармерией Франции украинская спецслужба получила информацию о возможном пребывании в Украине преступника, осужденного французским судом к 7 годам лишения свободы за хищение у европейских компаний EUR200 млн. Мужчина более 5 лет скрывался от французского правосудия в ряде европейских стран.

Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики СБУ оперативно установили, что разыскиваемый три дня назад прибыл на территорию страны.

Кроме того, правоохранители идентифицировали и задержали другого иностранца, который "путешествовал" вместе с французским гражданином. Он – один из участников организованной группировки, находится в международном розыске за совершенные в Евросоюзе преступления.

В настоящее время составлен протокол задержания. Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и последующей выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом лиц Национальной полиции и жандармерии Франции, указали в СБУ.

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Интерфакс-Украина
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