События

11:46 19.08.2017

Полиция Финляндии квалифицировала убийства в городе Турку как теракт

Полиция Финляндии, которая в пятницу сообщила, что сомневается в террористической направленности убийств в городе Турку (Turku), в субботу все же признала, что они носят террористический характер.

Полиция также сообщила, что личность подозреваемого установлена - это 18-летний гражданин Марокко.

По ее данным, двое погибших являются гражданами Финляндии. Среди восьмерых раненых один гражданин Италии и два гражданина Швеции.

В пятницу в 16:02 полиция города Турку получила сигнал тревоги. По сообщениям очевидцев, в центре города на расположенных неподалеку друг от друга площадях Пуутори (Puutori) и Кауппатори (Kauppatori) неизвестный нападал с ножом на прохожих. Один из раненых скончался на месте трагедии, второй умер в больнице. Ранения получили восемь человек.

Состояние трех пострадавших, в том числе подозреваемого, раненного полицией при задержании, считается тяжелым, они находятся в отделении реанимации. В больницу был вызван дополнительный медицинский персонал, усилены меры безопасности.

По данным полиции, все пострадавшие были случайными прохожими и не имели никаких связей с предполагаемым убийцей.

Полиция в ночь на субботу провела ряд операций в разных концах Финляндии. По данным Центральной уголовной полиции, в ходе операций задержаны четыре человека.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Неизвестные попытались "взломать" профиль Муженко в Facebook

Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

В военном параде в Киеве примут участие более 230 военнослужащих иностранных государств

Спецпредставитель США по Украине Волкер встретится с представителем России в понедельник

В Финляндии неизвестный с ножом напал на прохожих, есть раненые

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве злоумышленники похитили человека из автомобиля

В Украине может быть создан исполнительный межведомственный комитет по вопросам интегрированного управления границей

Автомобиль протаранил магазин в Сиднее

Задержан криминальный авторитет по прозвищу "Зурик"

СБУ рассекретила "фейкового зарубежного корреспондента" прокремлевских СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
онлайн магазины термобелья на price.ua
РЕКЛАМА