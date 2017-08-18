В центре Харькова установлен памятник атаману Сирко

Памятник легендарному кошевому атаману Запорожского войска Ивану Сирко, который, по преданию не проиграл ни одной битвы, установили в Харькове на Бурсацком спуске, над входом в ст. м. "Исторический музей", сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

"В этом месте, по легенде, был вал Харьковской крепости. И вот Иван Сирко стоит на валу, держит флаг со своим родовым гербом – первым гербом Харькова. То есть, внешне историческая правда соблюдена с некоторыми корректировками на образ, выразительность", - рассказал соавтор проекта, скульптор Александр Ридный.

Памятник отлит из бронзы, облицовка постамента из серого гранита повторяет оформление выхода из станции метро. Возле атамана установлена пушка на деревянном лафете.