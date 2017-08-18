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16:12 18.08.2017

ЕС поддерживает создание директоратов в украинских министерствах и настаивает на прозрачности отбора кандидатов

Представительство Европейского Союза в Украине приветствует решение украинского правительства по созданию директоратов в составе 10 министерств и секретариата Кабмина, а также настаивает на прозрачности отбора кандидатов.

"Это решение является первым реальным шагом в создании системы современного государственного управления в Украине. Эффективная и менее бюрократическая государственная служба важна для успеха в проведении отраслевых реформ и предоставления более качественных услуг гражданам Украины… Важно, чтобы отбор был полностью прозрачным и основанным на заслугах", - говорится в сообщении Представительства ЕС на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В ЕС отметили, что создание директоратов позволит сделать реформы реальными и реализовать Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Кроме того, Представительство ЕС отмечает, что поддерживает полную и всеобъемлющую реформу государственного управления и приветствует приверженность правительства и лично премьер-министра Украины Владимира Гройсмана созданию эффективной и благоприятной для граждан госслужбы.

"ЕС предоставляет помощь в размере более EUR100 млн для реформы государственного управления на выполнение конкретных требований, необходимых для успешной реформы в период с 2017 по 2020 годы", - напомнили в посольстве.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в пятницу, 18 августа, одобрил создание в рамках реформы государственного управления директоратов в составе 10 министерств и секретариата Кабмина.

В проекте решения отмечается, что директораты будут созданы с 2017 года в Министерствах: аграрной политики и продовольствия; энергетики и угольной промышленности; инфраструктуры; культуры; здравоохранения; образования и науки; регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; социальной политики; финансов; юстиции.

Также правительство одобрило создание генеральных департаментов в Нацагентстве госслужбы и Государственном агентстве по вопросам электронного управления.

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