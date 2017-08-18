Премьер ожидает идеальных дорог в Украине через 3-5 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует увеличение темпов строительства и ремонта дорог в Украине в следующем году.

"В 2016 году мы начали модернизацию украинских дорог, реконструкцию, капитальный ремонт. В этом году мы уже ускорили темпы и повысили объемы. Я хочу подчеркнуть, что значительно улучшилось и качество выполнения ремонтных работ на дорогах, в следующем году объемы будут еще больше", - сказал он на заседании правительства в четверг в Киеве.

Он отметил, что уже в течение следующих нескольких лет украинцы ощутят изменение качества дорог в стране.

"Я думаю, что 3-5 лет – и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Понятно, что мы еще не дойдем до каждого уголка, но по большинству, я думаю, украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - сказал премьер.