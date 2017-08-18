События

13:41 18.08.2017

Премьер ожидает идеальных дорог в Украине через 3-5 лет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует увеличение темпов строительства и ремонта дорог в Украине в следующем году.

"В 2016 году мы начали модернизацию украинских дорог, реконструкцию, капитальный ремонт. В этом году мы уже ускорили темпы и повысили объемы. Я хочу подчеркнуть, что значительно улучшилось и качество выполнения ремонтных работ на дорогах, в следующем году объемы будут еще больше", - сказал он на заседании правительства в четверг в Киеве.

Он отметил, что уже в течение следующих нескольких лет украинцы ощутят изменение качества дорог в стране.

"Я думаю, что 3-5 лет – и мы наведем идеальный порядок на дорогах. Понятно, что мы еще не дойдем до каждого уголка, но по большинству, я думаю, украинские граждане ощутят, что ситуация изменилась", - сказал премьер.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В военном параде в Киеве примут участие более 230 военнослужащих иностранных государств

Полиция перешла на усиленный режим работы в связи с Днем Независимости

На Крещатике вечером пройдет тренировка парадных расчетов

ГСЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в 14 областях

Арестован третий подозреваемый в связи с терактом в Барселоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Обсуждение будущих отношений ЕС и Британии возможно только после согласия по основополагающим вопросам Brexit

Граждане больше 25 стран пострадали при теракте в Барселоне

В ближайшие сутки сохранится жаркая сухая погода

Один из пострадавших в теракте в каталонском городе Камбрильсе скончался

Двое украинских военных ранены в зоне АТО на луганском направлении

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА