События

13:35 18.08.2017

В ближайшие сутки сохранится жаркая сухая погода

Территория Украины в ближайшие сутки 19 августа останется в жаркой и сухой воздушной массе в поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр.

Осадки не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 22°, днем 29-34°, в южной части до 36°.

В Киеве 19 августа без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 августа самая высокая температура днем была 37,8° в 1946 году, самая низкая ночью 7,4° в 1893 году.

В Украине 20 августа без осадков, лишь днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в западной части с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°; в западных областях ночью 11-16°; днем 23-28°.

В Киеве 20 августа без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 32-34°.

По состоянию на 9:00 пятницы, 18 августа, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре возле Киева 24°.

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Интерфакс-Украина
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