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12:31 18.08.2017

Гриневич: 20 тыс. учителей младших классов пройдут дистанционные и очные курсы переподготовки

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что 20 тыс. учителей младших классов пройдут дистанционные и очные курсы подготовки для внедрения новых принципов обучения.

"Мы сейчас готовим дистанционный курс и все 20 тыс. учителей, которые будут обучать первоклассников в 2018-2019 учебном году по стране пройдут смешанное обучение: часть обучения это будет дистанционный курс, который мы предложим в конце этого года, а часть - это будут очные тренинги", - сказала она в ходе Всеукраинской августовской конференции педагогических работников в пятницу в Киеве.

Министр отметила, что также местным властям необходимо уделить внимание материально-техническому обеспечению 100 школ (по 4 на область), которые принимают участие в пилотном проекте по внедрению новых стандартов начального образования уже в 2017 году.

Л.Гриневич предположила, что при необходимости данное обустройство школ можно финансировать частично из государственного бюджета, в зависимости от финансовых возможностей местных бюджетов.

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