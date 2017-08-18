События

10:32 18.08.2017

Колокольня горела в Ивано-Франковской области

В с.Саджава Богородчанского района Ивано-Франковской области спасатели ликвидировали пожар в помещении колокольни, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ГСЧС, информация о возгорании поступила в службу спасения накануне в 21:21.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник на втором этаже колокольни. В 21:35 пожарные локализовали пожар, а в 21:40 ликвидировали", - сказано в сообщении.

Огнем повреждены деревянный пол на 2-м этаже колокольни на площади 3 кв. м. Причина возникновения пожара устанавливается.

Спасателей удалось не допустить распространения огня на соседние здания.

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Интерфакс-Украина
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