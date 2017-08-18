ГСЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в 14 областях

Украинские спасатели призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе, поскольку в половине регионов страны сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, а только в течение минувших суток в стране произошло 470 возгораний на открытых территориях.

"В то же время на Луганщине в течение минувших суток пожарные ликвидировали 36 возгораний в природных экосистемах, общая площадь которых составила более 55га. Больше всего от пожаров пострадали Новоайдарский и Станично-Луганский районы области. Кроме того, на территории Николаевской и Кировоградской областей также не прекращают гореть сухостой. Случаи возгораний в природных экосистемах на этой неделе зафиксированы также в Киевской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях", - сообщает в пятницу утром пресс-служба ГСЧС Украины.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, до 22 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. "И такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины", - отмечают в Службе.

Поэтому, несмотря на жаркую погоду, а также то, что пожароопасный период в настоящее время находится в своей активной фазе - угроза возникновения возгораний будет только расти, предупреждают в Госслужбе Украины по ЧС.

"Учитывая такие прогнозы, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах", - говорится в сообщении.