В теракте в Барселоне пострадали более 20 французов

Среди пострадавших в теракте в Барселоне не менее 26 граждан Франции, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил в пятницу французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

"26 французов ранены, по меньшей мере, 11 человек тяжело. Мои мысли с соотечественниками, а также с их близкими, которым я направляю слова сочувствия в этот горестный момент. Днем я направлюсь в Барселону для того, чтобы посетить французов, пострадавших в этом гнусном акте, и чтобы заверить народ и власти Испании в поддержке со стороны Франции", - заявил Ж.-И. Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что в числе более сотни пострадавших - граждане и подданные Испании, Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции. Также подтверждено, что среди 13 жертв теракта трое немцев и один бельгиец.