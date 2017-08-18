События

09:19 18.08.2017

Среди жертв теракта в Барселоне больше всего немцев, пострадали граждане 17 стран - газета

Среди 13 жертв теракта в Барселоне трое граждан Германии и один бельгиец, информирует в пятницу испанская газета "Вангуардиа" со ссылкой на представителей полиции.

Пострадали более ста человек - граждане и подданные Австралии, Алжира, Аргентины, Бельгии, Венгрии, Венесуэлы, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Китая, Кубы, Македонии, Нидерландов, Перу, Румынии и Франции.

Сообщается, что 15 человек находятся в критическом состоянии после совершенного накануне наезда фургона на людей, находившихся на центральной пешеходной улице Барселоны - бульваре Рамбла.

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Интерфакс-Украина
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