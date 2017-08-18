Кабмин намерен установить учет при назначении субсидии доходов за полгода, а не год

Кабинет министров Украины намерен установить, что при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг учитываются доходы не за четыре, а за два предыдущих квартала и запретить назначение субсидий одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания.

В проекте решения, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина, отмечается, что субсидия для компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ назначается исходя из среднемесячного совокупного дохода домохозяйства не за 4 квартала, как было ранее, а за 2 предыдущих квартала.

В частности, при назначении субсидии в мае должны учитываться доходы за третий-четвертый кварталы прошлого года, а при назначении субсидии в октябре - первый-второй кварталы текущего года.

Данный проект решения планируется рассмотреть на заседании в пятницу.

Кабмин намерен установить, что субсидия не может назначаться одновременно по месту регистрации и по месту фактического проживания гражданина.

Правительство намерено определить, что субсидия в отношении помещений, где прописаны недееспособные лица, над которыми установлено опекунство, назначается по заявлению опекуна.

Также Кабмин планирует уточнить, что субсидия не назначается на следующий период, если имеется двухмесячная задолженность за услуги ЖКХ в сумме более 20 необлагаемых налогом доходов граждан – 340 грн (ранее не назначалась просто при наличии двухмесячной задолженности).

В случае смерти лица, которому была назначена субсидия, сумма компенсации неиспользованной части субсидии выплачивается одному из членов домохозяйства, с учетом которых эта субсидия назначалась.

Кабмин намерен установить необходимость граждан, получающих субсидию на протяжении месяца проинформировать орган социальной защиты населения об окончании срока регистрации места пребывания.