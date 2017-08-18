События

06:48 18.08.2017

Двое украинских военных получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки – штаб

За прошедшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"В районе проведения АТО, в конце прошедших суток интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок не уменьшалось. (…) Почти на все огневые провокации силы АТО отвечали плотным огнем на поражение противника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

Основная активность боевиков фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. На этом направлении с 18.00 и до полуночи они 5 раз били по позициям ВСУ из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, на донецком направлении, дважды под вражеским огнем оказались украинские опорные пункты неподалеку Новоселовки (Второй). Около 21.00 боевики в очередной раз из стрелкового оружия обстреляли дома мирных жителей поселка Зайцево.

На луганском направлении боевики открывали огонь на подступах к Крымскому, Станице Луганской, Новоалександровке. В результате обстрела из гранатомета украинских укреплений в районе Троицкого, один украинский военный получил ранения.

На мариупольском направлении в конце суток было относительно тихо. Лишь вблизи Широкино боевики применяли миномет калибра 82-мм.

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Интерфакс-Украина
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