События

02:42 18.08.2017

В Измаиле пограничники разоблачили производство незаконного контрафактного алкоголя на 500 тыс грн

В г.Измаиле Одесской области пограничниками и правоохранителями ликвидирован мини-цех для изготовления, фасовки и хранения контрафактного алкоголя, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"540 литров контрафактного коньяка обнаружили вчера офицеры оперативного подразделения Южного регионального управления Госпогранслужбы", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг.

Продукция была выявлена пограничниками во время отработки оперативной информации в рамках уголовного производства совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины в складском помещении одной из частных логистических компаний г. Измаил.

В ходе отработки каналов доставки продукции, правоохранители вышли на мини-цеха со всем необходимым оборудованием - насосами, фильтрами, шлангами и канистрами, где и было налажено производство контрафактного алкоголя.

Расположенные в двух гаражах одного из гаражных кооперативов Измаила, мини-цеха были приспособлены как для изготовления, так и для хранения и фасовки алкоголя

По результатам осмотра было обнаружено более 800 л спирта и почти 600 л изготовленного.

Предварительная сумма оценки изъято составляет почти 500 тыс грн.

В настоящее время следственные действия продолжаются.

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