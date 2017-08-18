Предполагаемый исполнитель теракта в Барселоне сообщил в полицию о пропаже документов – ТВ

Дрисс Укабир, которого ранее в испанской полиции назвали одним из подозреваемых в совершении теракта в Барселоне, пришел в полицию муниципалитета Риполь (провинция Жирона) и сообщил, что его документы были украдены, сообщает телеканал TVE.

По его словам, документы украл его младший брат.

Полиция в настоящее время изучает показания Д.Укабира.

По данным TVE, мужчина обратился в полицию после того, как увидел свое фото в новостях.

Ранее французские СМИ сообщили, что на странице этого человека в "Фейсбуке" можно было, в частности, рассмотреть берберский флаг.

Это, как подчеркивалось в сообщениях, может указывать на его североафриканское происхождение.

Ранее в четверг стражи порядка опубликовали фото мужчины, предположительно, арендовавшего фургон, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Уже тогда сообщалось, что его зовут как раз Д.Укабир.

Фургон совершил наезд на пешеходов на улице Рамбле. Жертвами теракта стали, по последним данным, 13 человек, более 100 получили травмы.