В Харькове 17-летний подросток упал с высоты, занимаясь паркуром – полиция

Полиция проводит проверку по факту падения 17-летнего подростка с недостроенного сооружения по ул.Клочковская в Харькове.

"По предварительным данным, группа ребят на недостроенном сооружении занималась паркуром. Один из них не удержался и упал приблизительно с шестиметровой высоты", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Подросток доставлен в больницу скорой и неотложной помощи.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила свидетелей и установила родителей парня. Информация о происшествии зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.