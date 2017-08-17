События

22:49 17.08.2017

Заключенный убил и расчленил сотрудницу Одесского СИЗО

Заключенный Одесского СИЗО убил и расчленил сотрудницу следственного изолятора.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, части тела женщины обнаружили другие сотрудники учреждения. Позже прибывшая на место следственно-оперативная группа нашла другие части тела и вещи пропавшей в мусорном контейнере.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий работники прокуратуры Одесской области совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции и СИЗО разоблачили подозреваемого в жестоком убийстве. Им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что по факту гибели женщины органы полиции начали уголовное производство по п.13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство).

Кроме того следователями прокуратуры Одесской области начато уголовное производство по факту служебной халатности и ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками СИЗО, вследствие чего стало возможным совершение заключенным этого преступления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Досудебное расследование по уголовным производствам продолжается.

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