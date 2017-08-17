Каталонское правительство сообщило о поступлении в больницы более 90 пострадавших при теракте в Барселоне

Правительство Каталонии заявило, что более 90 человек поступили в больницы с различными травмами после наезда фургона на пешеходов в центре Барселоны, сообщает в четверг газета "Периодико".

При этом из них 15 человек находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших. Кроме того, не менее 13 человек стали жертвами теракта.

Полиция заявила о задержании двух подозреваемых в причастности к террористическому акту.

Вместе с тем, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, сообщает в четверг британский телеканал "Скай ньюс".