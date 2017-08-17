Россия хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории и так спровоцировать эскалацию на Донбассе

Российская Федерация хотела обвинить Украину в подготовке терактов на своей территории, используя бывших участников АТО, и тем самым спровоцировать эскалацию конфликта на Донбассе, заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

В.Грицак на брифинге в четверг в Киеве предположил, что если бы завербованные "втемную" и направленные в Москву граждане Украины – бывшие участники АТО не покинули территорию России, то в ближайшее время после того, как "они походили бы и поснимали стратегические объекты в Москве, в других городах России, должны были быть какие-то страшные вещи".

"Я боюсь делать предположения, но это может быть не единственная группа украинцев, бывших воинов АТО, которые таким образом были выманены спецслужбами РФ на территорию России, где сделаны постановочные вещи, чтобы, осуществив теракт, диверсию или что-то другое, обвинить в этом украинскую власть, Украину в целом, чтобы возобновить активные боевые действия на Донбассе, пойти всей своей силой в Украину", - сказал он.

"Однако, как отметил В.Грицак, украинцы все-таки заподозрили неладное и спешно покинули Россию - им удалось сбежать из РФ, используя сервис " BlaBlaCar".

Глава СБУ обратился ко всем участникам АТО - гражданам Украины, которые ездят на заработки в РФ, перестать это делать. "Вы просто можете не вернуться оттуда. Очень сложная ситуация и очень циничные методы", - подчеркнул он.