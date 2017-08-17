События

18:05 17.08.2017

ФСБ намеревалась возложить на бывших бойцов АТО теракты в РФ

Федеральная служба безопасности Российской Федерации "втемную" использует граждан Украины - участников АТО в своих операциях, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Главная новинка от российских спецслужб - это использование "втемную" участников АТО для прикрытия своих операций. Мы получили информацию, что ФСБ через подконтрольную структуру в России - федеральный информационный центр, который называется "Аналитика и безопасность", готовит очередную провокацию против нашего государства", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

В.Грицак отметил, что руководители этого центра получили задание от ФСБ подобрать из числа бывших воинов АТО - граждан Украины кандидатов для якобы заработков в России. И в качестве посредников привлекли двух граждан Украины.

"Трем бывшим участникам АТО, а именно Бондарь Юрий, Морозов Сергей и Юркевич Станислав, жителям Днепропетровской области посредники предложили выехать в Москву и осуществить там незначительные строительные работы, за это получить хорошее вознаграждение… Именно на этих бывших военнослужащих планировали повесить собственноручно подготовленное, как мы считаем, диверсии или теракты в Москве и не только в Москве", - сказал В.Грицак.

Перед отправкой в РФ вербовщики отсняли у завербованных граждан Украины удостоверения участников АТО.

В.Грицак также отметил, что пребывание украинцев на российской территории фиксировалось на видеокамеру от момента их выезда в Россию. По его словам, экс-военнослужащих заставили сдать свои документы.

Глава СБУ также рассказал, что им были выданы мобильные телефоны, сумки с инструментами и одежда. В дальнейшем, по словам В.Грицака, это должно было быть использовано как доказательство подготовки Украиной терактов в Москве.

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