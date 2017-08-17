События

17:32 17.08.2017

Розенблат потерял свой загранпаспорт и сдал диппаспорт

По информации Миграционной службы Украины, загранпаспорт народного депутата Борислава Розенблата утрачен и он обратился за оформлением нового, сообщил прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко.

"По имеющейся у нас информации, господину Розенблату выдавались два документа для выезда за границу – это (заграничный – ИФ) паспорт гражданина Украины, который значится, по данным Государственной миграционной службы, утраченным", - сказал он журналистам в четверг в Киеве.

Прокурор предположил, что такая информация основывается на соответствующем заявлении владельца паспорта.

"Во-вторых, у нас есть информация, полученная из Министерства иностранных дел, что Розенблат сдал свой заграничный паспорт, который является дипломатическим. Потому говорить, что он в данном случае не выполнил решение суда мы не можем", - сказал М.Кравченко.

При этом он подчеркнул, что решение суда, которым Б.Розенблат обязан сдать загранпаспорта распространяется не только на существующие в настоящее время у него документы, но и на будущие.

"В частности, в данном случае на то обстоятельство, что Розенблат обратился с заявлением о выдаче нового паспорта", - сообщил прокурор.

Соломенский районный суд начал рассмотрение ходатайства о пересмотре решения суда о мере пресечения суда Б.Розенблата в связи с нововыявленными обстоятельствами. Судья объявила перерыв в заседании для того что бы дать время участникам процесса и суду получить материалы дела и ознакомиться с ними. Дата и время продолжения заседания не определены.

Вместе с тем прокурор М.Краченко пояснил, что в случае с "нововыявленным обстоятельством" речь идёт о том, что в решении суда, которым на нардепа было возложено обязательство сдать загранпаспорта, была допущена "описка" в номере и серии паспорта, который подлежит сдаче.

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