НАБУ проводит обыск в НКРЭКУ в рамках дела по "Роттердам+"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтверждают факт проведения обыска в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Мы подтверждаем факт проведения обысков", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ в четверг, указав, что речь идет о проведении следственных действий в рамках уголовного производства о сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".

Ранее об этом обыске агентству сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. "Узнал об обыске, находясь на совещании в Кабмине. Когда прибыл на место, то ребята в камуфляже без знаков различия сказали, что мне нельзя заходить. Предъявил удостоверение главы комиссии – все равно не пустили на рабочее место, даже в помещение. Сотрудников комиссии удерживают, у части нет связи – наверное, забрали телефоны. Адвокатов, ни моего, ни сотрудников, также не впускают … Выбили металлопластиковые двери, в чем не было никакой нужды", - рассказал он.

Д.Вовк подчеркнул, что из-за обыска НАБУ сорвано запланированное на сегодня заседание НКРЭКУ, заблокирована работа регулятора.

Как сообщалось, НАБУ подозревает членов НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы "Роттердам+".