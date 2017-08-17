Экс-нардеп Мартыненко ожидает скорейшего рассмотрения дела по ВостГОКу по сути

Бывший народный депутат Украины фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко выступает за скорейшее направление в суд для рассмотрения по сути уголовного производства по растрате средств ГП "ВостГОК", в котором он фигурирует как подозреваемый.

"Гору бумаги, которую собрали НАБУ и САП, они должны как можно скорее передать в суд по сути дела. И это моя основная цель. Я хочу защитить свою честь и достоинство в суде. Но САП и НАБУ затягивают это дело, потому что нечего передавать в суд", - сказал Н.Мартыненко журналистам в четверг в Киеве.

По его мнению, расследование продлили на 6 месяцев, поскольку нет достаточно обоснования выдвинутого ему подозрения.

"Мое требование к НАБУ и САП: выполняйте свое обещание… Основная задача, за которую я буду бороться, чтобы дело как можно скорее перешло в суд", - добавил экс-нардеп.

Как сообщалось, 20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и его сообщника - первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля Соломенский райсуд Киева избрал экс-нардепу меру пресечения, а позднее продлил ее до 17 октября. Мера пресечения предусматривает поручительство народных депутатов за Н.Мартыненко, обязательства экс-нардепа сдать загранпаспорта, по первому требованию являться в НАБУ и САП, извещать о смене места проживания. Однако он может выезжать за пределы Киева и Киевской области, что было запрещено ему с 22 апреля по 17 августа.