События

13:13 17.08.2017

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Соломенский районный суд г.Киева частично удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко до 17 октября текущего года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно решению, озвученному судьей на заседании в четверг, в отношении Н.Мартыненко сохраняется мера пресечения в виде взятия на поруки.

Согласно решению суда, экс-парламентарий по первому требованию должен приходить в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), извещать о смене места проживания, а также сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время, прокурор САП Андрей Перов пояснил журналистам, что теперь Н.Мартыненко может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему ранее действовавшей мерой пресечения.

"Убрали обязанность не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области. В принципе, выезжать можно куда угодно", - сказал прокурор, добавив, что в прокуратуре считают, что данная обязанность для Н.Мартыненко была соизмерима с инкриминируемым ему преступлением.

А.Перов напомнил, что экс-нардеп сдал загранпаспорта. "Есть обязанность сдать паспорт. Обязанности оставаться в Украине – нет… У нас есть соглашения с другими государствами, которые позволяют выезд в них при наличии паспорта гражданина Украины, а оттуда можно вылететь. Мы же не можем проверить, какие еще есть паспорта… Есть определенные нюансы, которые предусматривают возможность выезда за границы Украины и дальнейшего передвижения", - пояснил прокурор.

Кроме того, он уточнил, что, согласно решению суда, Н.Мартыненко должен сдать также и паспорт гражданина Украины, однако пока экс-нардеп этого не сделал.

В свою очередь экс-нардеп после судебного заседания заявил журналистам, что будет исполнять любое решение суда.

По его словам, в Государственной миграционной службе Украины приняли у него загранпаспорта, однако отказались принять паспорт гражданина Украины не объяснив причины.

Он также назвал "плюсом" то, что теперь он может выезжать за пределы столицы и Киевской области. "Это даст мне определенную возможность более широко заниматься политической деятельностью", - сказал экс-депутат.

При этом Н.Мартыненко назвал "фантазиями" предположения прокурора, что он может покинуть территорию Украины.

Как сообщалось, 20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и его сообщника - первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Н.Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов. САП обжаловала это решение.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ЕСПЧ принял жалобу Насирова на действия НАБУ и САП

С Чонгара началась трансляция украинских телеканалов на Крым в тестовом режиме

Суд удовлетворил заявление госадвоката Януковича о самоотводе

Стрельба произошла на Зоологической в Киеве, мужчина ранен из травмата

Начальник отдела полиции аэропорта "Киев" задержан за взятку

ПОСЛЕДНЕЕ

Представители СММ ОБСЕ во главе с Хугом посетят матч в Мариуполе

В Минобороны проверяют, служил ли раньше в ВСУ задержанный в Донецке якобы "украинский диверсант"

В центре Киева мужчина угрожает спрыгнуть с 3-го этажа гостиницы

МУС обязал бывшего боевика выплатить более $3 млн за вандализм

Жара в Украине набирает обороты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить тренажер на price.ua
РЕКЛАМА