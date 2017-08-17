Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

Соломенский районный суд г.Киева частично удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения бывшему народному депутату Украины Николаю Мартыненко до 17 октября текущего года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", согласно решению, озвученному судьей на заседании в четверг, в отношении Н.Мартыненко сохраняется мера пресечения в виде взятия на поруки.

Согласно решению суда, экс-парламентарий по первому требованию должен приходить в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), извещать о смене места проживания, а также сдать паспорта для выезда за границу.

В то же время, прокурор САП Андрей Перов пояснил журналистам, что теперь Н.Мартыненко может покидать территорию Киева и Киевской области, что запрещалось ему ранее действовавшей мерой пресечения.

"Убрали обязанность не отлучаться за пределы города Киева и Киевской области. В принципе, выезжать можно куда угодно", - сказал прокурор, добавив, что в прокуратуре считают, что данная обязанность для Н.Мартыненко была соизмерима с инкриминируемым ему преступлением.

А.Перов напомнил, что экс-нардеп сдал загранпаспорта. "Есть обязанность сдать паспорт. Обязанности оставаться в Украине – нет… У нас есть соглашения с другими государствами, которые позволяют выезд в них при наличии паспорта гражданина Украины, а оттуда можно вылететь. Мы же не можем проверить, какие еще есть паспорта… Есть определенные нюансы, которые предусматривают возможность выезда за границы Украины и дальнейшего передвижения", - пояснил прокурор.

Кроме того, он уточнил, что, согласно решению суда, Н.Мартыненко должен сдать также и паспорт гражданина Украины, однако пока экс-нардеп этого не сделал.

В свою очередь экс-нардеп после судебного заседания заявил журналистам, что будет исполнять любое решение суда.

По его словам, в Государственной миграционной службе Украины приняли у него загранпаспорта, однако отказались принять паспорт гражданина Украины не объяснив причины.

Он также назвал "плюсом" то, что теперь он может выезжать за пределы столицы и Киевской области. "Это даст мне определенную возможность более широко заниматься политической деятельностью", - сказал экс-депутат.

При этом Н.Мартыненко назвал "фантазиями" предположения прокурора, что он может покинуть территорию Украины.

Как сообщалось, 20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух лиц - экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Н.Мартыненко и его сообщника - первого зампреда правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому - по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Н.Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

22 апреля судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник отпустил Н.Мартыненко под личное поручительство ряда народных депутатов. САП обжаловала это решение.