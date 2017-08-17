События

11:58 17.08.2017

"Крымский дом " организует ряд мероприятий в Киеве по случаю Дня Независимости

24 августа текущего года государственное предприятие "Крымский дом" проведет ряд мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.

"Среди большой программы торжественных мероприятий, которые будут проходить по всей Украине, пройдут и прекрасные мероприятия, которые инициирует "Крымский дом", - рассказал на пресс-конференции министр культуры Евгений Нищук.

Он сообщил, что праздничный Open Air "Крымский дом объединяет сердца" состоится в День Независимости на столичном Подоле. Министр отметил, что это важно, ведь все желающие смогут прийти и ощутить праздничную атмосферу, прочувствовать культуру крымскотатарского народа.

"На фоне Днепра мы хотим сделать наш первый Open Air", - сказал программный директор "Крымского дома" Алим Алиев. По его словам, программа начнется в 14.00 24 августа выступлениями детских коллективов, которые создали крымские переселенцы.

Кроме того, по его словам, на протяжении дня будут выступления на праздничном концерте известных крымскотатарских и украинских артистов, среди которых - Злата Огневич, Эльзара Баталова, Азиза Ибрагимова, джазовый пианист та композитор Усеин Бекиров, панк-рок группа "Shatur-Gudur" и другие.

В рамках мероприятий состоится серия мастер-классов по крымскотатарскому искусству, кулинарные мастер-классы, а также ярмарка народно-прикладного и декоративного искусства.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Суд удовлетворил заявление госадвоката Януковича о самоотводе

Стрельба произошла на Зоологической в Киеве, мужчина ранен из травмата

Начальник отдела полиции аэропорта "Киев" задержан за взятку

Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину из Польши

Движение транспорта на Крещатике ограничат

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд уведомит Януковича о назначенных заседаниях

Станции Киевского метро "Майдан Независимости" и "Крещатик" в день парада будут закрыты на вход и выход

Интерпол занимается розыском картин XVIII-XIX ст., незаконно переданных в Симферопольский музей в марте 2014 года

У предпринимателя, которого пытались ограбить на Зоологической, два огнестрельных ранения

В Черноморске СБУ разоблачила прокурора на взятке в $5 тыс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4704.html
РЕКЛАМА