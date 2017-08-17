"Крымский дом " организует ряд мероприятий в Киеве по случаю Дня Независимости
24 августа текущего года государственное предприятие "Крымский дом" проведет ряд мероприятий по случаю Дня Независимости Украины.
"Среди большой программы торжественных мероприятий, которые будут проходить по всей Украине, пройдут и прекрасные мероприятия, которые инициирует "Крымский дом", - рассказал на пресс-конференции министр культуры Евгений Нищук.
Он сообщил, что праздничный Open Air "Крымский дом объединяет сердца" состоится в День Независимости на столичном Подоле. Министр отметил, что это важно, ведь все желающие смогут прийти и ощутить праздничную атмосферу, прочувствовать культуру крымскотатарского народа.
"На фоне Днепра мы хотим сделать наш первый Open Air", - сказал программный директор "Крымского дома" Алим Алиев. По его словам, программа начнется в 14.00 24 августа выступлениями детских коллективов, которые создали крымские переселенцы.
Кроме того, по его словам, на протяжении дня будут выступления на праздничном концерте известных крымскотатарских и украинских артистов, среди которых - Злата Огневич, Эльзара Баталова, Азиза Ибрагимова, джазовый пианист та композитор Усеин Бекиров, панк-рок группа "Shatur-Gudur" и другие.
В рамках мероприятий состоится серия мастер-классов по крымскотатарскому искусству, кулинарные мастер-классы, а также ярмарка народно-прикладного и декоративного искусства.