Стрельба произошла на Зоологической в Киеве, мужчина ранен из травмата

Стрельба произошла в четверг утром на ул.Зоологическая в Шевченковском районе Киева, один мужчина раненый из травматического пистолета, передает телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел неподалеку здания этого телеканала. Люди в масках пытались ограбить мужчину и стреляли в него. По информации полиции, он получил два ранения резиновыми пулями из травматического пистолета.

В настоящее время на месте происшествия работает патрульная полиция и "скорая помощь". Раненый находится в карете "скорой".

Нападавшие оставили неподалеку места стрельбы нож.