События

10:28 17.08.2017

Стрельба произошла на Зоологической в Киеве, мужчина ранен из травмата

Стрельба произошла в четверг утром на ул.Зоологическая в Шевченковском районе Киева, один мужчина раненый из травматического пистолета, передает телеканал "112 Украина".

Инцидент произошел неподалеку здания этого телеканала. Люди в масках пытались ограбить мужчину и стреляли в него. По информации полиции, он получил два ранения резиновыми пулями из травматического пистолета.

В настоящее время на месте происшествия работает патрульная полиция и "скорая помощь". Раненый находится в карете "скорой".

Нападавшие оставили неподалеку места стрельбы нож.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Начальник отдела полиции аэропорта "Киев" задержан за взятку

Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину из Польши

Движение транспорта на Крещатике ограничат

Боевики ведут интенсивные обстрелы позиций сил АТО

Порошенко поручил расследовать информацию о поставках в КНДР ракетных двигателей

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черноморске СБУ разоблачила прокурора на взятке в $5 тыс

"Центр доктрин и тактики НАТО" может быть создан при ВМС ВСУ до конца года

Российская поэтесса Астахова пополнила список невъездных в Украину

Грабитель с Зоологической скрылся на черном авто вместе с подельником

МККК доставил на Луганщину более 20 тонн медицинских товаров и стройматериалов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog8021.html
РЕКЛАМА