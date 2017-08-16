События

21:11 16.08.2017

Начальник отдела полиции аэропорта "Киев" задержан за взятку

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали начальник отделения полиции в аэропорту "Киев" Соломенского районного управления Главного управления Национальной полиции в г.Киеве, который требовал и получил через посредника-адвоката от гражданина Узбекистана неправомерную выгоду в размере $7 тыс.

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, задержание было проведено в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти).

"Установлено, что начальник отделения полиции по предварительному сговору с адвокатом требовали денежные средства за возвращение изъятого заграничного паспорта и закрытие уголовного производства", - говорится в сообщении.

Укзаанные лица были задержаны во время получения последней части денежных средств.

В Генпрокуратуре сообщают, что сейчас ведется комплекс следственных и сыскных действий для установления обстоятельств правонарушения, привлечения виновных к ответственности, ведутся обыски в административных помещениях отдела полиции и по месту жительства причастных к совершению преступления, а также решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное уголовное правонарушение адвокату и начальнику отделения полиции угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, подчеркнули в Генпрокуратуре.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Саакашвили сообщил, что 10 сентября приедет в Украину из Польши

Движение транспорта на Крещатике ограничат

Боевики ведут интенсивные обстрелы позиций сил АТО

Порошенко поручил расследовать информацию о поставках в КНДР ракетных двигателей

Суд отпустил Шабунина под личное обязательство

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики обстреляли Зайцево у Горловки во время передачи гумпомощи от МККК, возник пожар, никто не пострадал – 128-я бригада

Первая леди Зимбабве запросила дипломатический иммунитет в деле об избиении модели из ЮАР

Порошенко ждет в Украине авторов статьи в NYT о поставках в КНДР ракетных двигателей

Уехавший в РФ обвиняемый по делу о 2 мая в Одессе официально госграницу Украины не пересекал

Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы избежать Третьей мировой войны из-за КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Паяльники
РЕКЛАМА