Боевики обстреляли Зайцево у Горловки во время передачи гумпомощи от МККК, возник пожар, никто не пострадал – 128-я бригада

Незаконные вооруженные формирования в среду обстреляли н.п. Зайцево (Донецкая обл., возле оккупированной Горловки) во время предоставления гуманитарной помощи местным жителям представителями Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщает пресс-служба 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ.

"О режиме прекращения огня во время передачи гуманитарной помощи мирным жителям оккупированной территории ранее договорились представители украинской стороны СЦКК. Однако уже в обед регулярные войска страны-оккупанта открыли огнь по жилым домам, чем спровоцировали пожар. Украинских военных, которые бросились гасить огонь, противник обстрелял из РПГ", - говорится в сообщении.

В результате пожара и обстрела никто не пострадал. На данный момент пожар в жилых домах еще не локализован.

"Понимая угрозу для жизни и здоровья представителей МККК, огонь в ответ украинские военные не открывали", - отмечается в сообщении.