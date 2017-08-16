События

18:57 16.08.2017

Боевики ведут интенсивные обстрелы позиций сил АТО

Незаконные вооруженные формирования не снижают интенсивность обстрелов позиций сил АТО на Донбассе и ведут обстрелы в любое время суток, а не только в темноте, как на минувшей неделе, констатирует пресс-центр штаба АТО.

"В зоне проведения АТО не уменьшается интенсивность обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. Если на минувшей неделе основная активность российско-оккупационных группировок фиксировалась в темное время суток, то уже несколько дней подряд бандиты ведут огонь по нашим позициям без временных ограничений, используя все чаще тяжелое вооружение", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00 среды) на странице в "Фейсбуке".

Так, около 8 утра в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 мм. Одновременно по украинским укреплениям на подступах к Широкино НВФ выпустили 5 снарядов из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" ("Партизан").

На Донецком направлении с полуночи противник 4 раза обстреливал опорные пункты в районе Авдеевской промзоны, используя в основном гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. При этом украинские военные ответным огнем оперативно и жестко подавляли попытки боевиков начать длительные боевые действия.

На Луганском направлении НВФ применяли 120-мм миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского стреляли из гранатомета.

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Интерфакс-Украина
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