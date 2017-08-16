Меркель пообещала сделать все возможное, чтобы избежать Третьей мировой войны из-за КНДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель затронула актуальные политические темы в ходе интервью, проведенного звездами видеохостинга Youtube в преддверии осенних парламентских выборов в Германии, передают в среду европейские СМИ.

В частности, А.Меркель высказала мнение, что северокорейский конфликт не приведет к началу Третьей мировой войны. "Мы сделаем все во избежание такой катастрофы", - сказала она.

"Риторика может привести к эскалации, ухудшить ситуацию и вызвать насилие", - добавила А.Меркель, имея в виду недавние резкие высказывания президента США Дональда Трампа в отношении КНДР.

Канцлер ФРГ также затронула тему создания электроавтомобилей, отметив, что германское правительство будет осуществлять планы по их созданию с целью защиты окружающей среды.

Помимо этого, А.Меркель в ходе интервью коснулась таких тем, как нелегальная иммиграция и равенство в правах между мужчинами и женщинами.

Парламентские выборы в Германии состоятся в сентябре 2017 года.