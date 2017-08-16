В ЕС рассмотрят предложение Лондона о временном таможенном союзе

В Еврокомиссии (ЕК) приняли к сведению просьбу Великобритании о том, чтобы предусмотреть период временного таможенного союза с ЕС после Brexit, и пожелания Лондона относительно будущих торговых отношений сторон, заявила официальный представитель ЕК Анника Брейдтхардт.

"Но мы обратимся к этому вопросу только тогда, когда достаточно продвинемся в выполнении условий упорядоченного выхода (Великобритании из ЕС - ИФ)", - сказала пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

При этом она сослалась на слова руководителя переговорной команды ЕС Мишеля Барнье о том, что беспроблемная торговля сторон "невозможна вне единого рынка и таможенного союза".