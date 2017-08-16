События

14:54 16.08.2017

Активисты под Кабмином требуют дополнительного финансирования на лечение пациентов за границей

Общественные активисты под Кабинетом министров Украины в среду требуют выделить дополнительное финансирование на программу лечения 118 украинских пациентов за границей.

По словам одного из организаторов мероприятия, президента благотворительного фонда "Помощь онкобольным детям" Валентины Маркевич, сумма, которую запросило Министерство здравоохранения Украины при рассмотрении вопроса об увеличении расходов на программу - 186 млн грн - не соответствует реальным потребностям.

"Также мы бы хотели, чтобы была рассмотрена возможность выдать письма клиникам (гарантирующие оплату государством лечения – ИФ), которые готовы взять наших детей на лечение",– сказала она.

Как сообщалось, 8 августа комиссия Минздрава приняла решение отправить на лечение за рубеж 47 пациентов за счет дополнительно выделенных из госбюджета 186 млн грн.

Изначально госбюджетом 2017 года было предусмотрено 203 млн грн на программу лечения граждан за рубежом. На эти средства на лечение в зарубежные клиники были направлены 74 чел., в том числе 34 ребенка.

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