Комментарии о наличии в "черной бухгалтерии" ПР имени Манафорта предоставлялись исключительно на запросы СМИ

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) напоминают, что предоставляли комментарии о наличии в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов имени экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководителя предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пола Манафорта, исключительно в ответ на соответствующие запросы СМИ.

"НАБУ и САП неоднократно заявляли, что никакого расследования в отношении Пола Манафорта не велось. Мы подчеркиваем, что он - не подследственное нам лицо. Все комментарии о наличии имени Пола Манафорта в списках так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов предоставлялись исключительно в ответ на запросы СМИ и с целью предотвратить манипуляциям", - сообщили в среду в пресс-службе НАБУ.

При этом 16 августа в пресс-службе Генпрокуратуры Украины отметили, что расследуют в рамках открытого уголовного производства разглашение НАБУ материалов дела об "амбарной книге Партии регионов", но ни о каком вмешательстве Бюро в выборы президента США речь не идет.

Как сообщалось, 15 августа 2017 года интернет-издание "Обозреватель" ссылаясь на имеющийся в распоряжении редакции документ, опубликовало новость с заголовком "ГПУ открыла производство по вмешательству НАБУ в выборы президента США: документ". По данным издания, уголовное производство №42017000000002470 открыто по ч.2 ст.387 Уголовного кодекса Украины (Разглашение данных досудебного следствия или дознания), - "о вмешательстве отдельных должностных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в выборы президента США в 2016 году".

При этом в обнародованной фотокопии части документа приводится фабула открытого 2 августа производства: "Согласно обращению народного депутата Украины Деркача А.Л. (внефракционного нардепа Андрея Деркача – ИФ) должностные лица правоохранительных органов Украины, совершили разглашение данных досудебного расследования, путем обнародования в средствах массовой информации фрагментов записей, сделанных на листах в "амбарной книге Партии регионов" на имя главы предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта. Указанные данные позорят человека, унижают его честь и достоинство создавая в обществе представление незаконного вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов Америки".

Позже в своей странице в Фейсбук А.Деркач подтвердил опубликованную в СМИ информацию и пояснил причины, по которым направил в Генпрокуратуру Украины свое обращение. "Я считаю, что своими необдуманными действиями НАБУ нанесло серьезный вред украино-американским отношениям. Украина предстала в глазах США как ненадежный партнер. Двухсторонние контакты на высшем уровне на некоторое время были полностью заблокированы, а финансовая помощь существенно сокращена. Предварительно объем помощи США Украине в 2018 году должен был составить $570 млн. Новый проект бюджета предусматривает сокращение помощи до 177 млн. – на 69%. И это только одно из следствий "активности" НАБУ", - написал парламентарий.

По его мнению, такое деструктивное влияние на украино-американские отношения может в дальнейшем сказаться на национальной безопасности Украины. "Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнера к Украине", - выразил убеждение А.Деркач. Он опубликовал фотокопию своего депутатского обращения, а также ответа Генпрокуратуры Украины на него.

В мае 2016 года бывший первый заместитель главы СБУ Виктор Трепак передал НАБУ документы "черной бухгалтерии" ПР. Эти документы, по его словам, подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных украинским чиновникам и политикам, а также П.Манафорту, который стал позднее руководителем избирательной кампании Д.Трампа.

Позднее в The New York Times вышла статья о работе П.Манафорта в Украине, после чего он подал в отставку с поста руководителя кампании Д.Трампа.

В конце июня 2017 года НАБУ заявило, что они и Специализированная антикоррупционная прокуратура не уполномочены расследовать деятельность П.Манафорта как политического консультанта Партии регионов.

25 июля 2017 года появился твит Д.Трампа о выборах 2016-го года: "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?".