События

14:05 16.08.2017

Жаркий воздух удержится в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять поле повышенного давления и жаркий воздух тропического происхождения, на западе страны неустойчивая погода, сообщает в среду Укргидрометцентр.

Ночью и утром в западных, Житомирской областях, днем в Карпатах местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°, днем 28-33°, в Карпатах ночью 10-15°, днем 19-24°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 августа самая высокая температура днем была 35,7 в 2010г., самая низкая ночью 8,8 в 1909г.

На 18 августа синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшие грозовые дожди. Ветер северо-восточный, в западных областях южный, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°, на юге страны местами до 37°.

В Киеве 18 августа будет без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 31-33°

16 августа температура воды в Черном и Азовском морях 22-25°, в Днепре возле Киева 24°.

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