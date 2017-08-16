РФ или иные недоброжелатели Украины пытаются привязать Киев ко всем скандалам в мире

Министр обороны Украины Степан Полторак назвал очередной попыткой недоброжелателей привязать официальный Киев к какому-либо международному скандалу информацию о якобы возможной причастности Украины к ракетной программе КНДР.

"Это очередной фейк. Россия, или те люди, которые не хотят видеть Украину сильным, независимым государством, нас пытаются привязать ко всем скандалам в мире. Это очередная попытка нас привязать к тому, чего не было и быть не могло", - сказал он журналистам в среду в Киеве.