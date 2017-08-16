Шабунину вручили подозрение в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести

Правоохранители вручили подозрение в совершении преступления главе общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталию Шабунину, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Киеве.

"Вручили по согласованию с прокуратурой подозрение у совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.122 УК", - сказала в комментарии агентству в среду начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

При этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии агентству сообщили, что прокуратура будет просить суд избрать В.Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства.

Позже в столичной прокуратуре проинформировали, что во время проведения досудебного расследования был установлено, что "8 июня руководитель общественной организации, находясь на ул. Н.Лебедева в г.Киеве, в ходе внезапно возникшего конфликта нанес гражданину Ф. удар кулаком в лицо, чем нанес последнему телесные повреждения средней степени тяжести".

В ведомстве сообщили, что указанные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами, в частности, видеозаписью, где зафиксировано непосредственно событие уголовного преступления протоколом следственного эксперимента, заключением судебно-медицинской экспертизы, показаниями свидетелей и тому подобное.

"Вместе с тем, учитывая обращение в правоохранительные органы представителей СМИ и общественности о несоответствии потерпевшего статуса журналиста, статья о причинении телесных повреждений в связи с осуществлением им профессиональной деятельности пока не инкриминируется. Информация о причастности пострадавшего к журналистской деятельности, а также мотивов нанесения телесных повреждений, будет тщательно проверена, после чего принято соответствующее процессуальное решение", - отметили в прокуратуре Киева.

Ч.1 ст.122 УК – Умышленное средней тяжести телесное повреждение, то есть умышленное повреждение, не опасное для жизни, но повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.