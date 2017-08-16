Полторак: в параде в День независимости в Киеве будут участвовать расчеты 10 зарубежных стран, приедут 11 военных министров

В военном параде по случаю Дня независимости в Киеве 24 августа примут участие военнослужащие 10 стран, гостями парада будут 11 министров обороны зарубежных стран, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"В параде будут участвовать 10 подразделений разных стран мира, из них 9 стран Альянса и одна страна, которая стремится вступить в Альянс. Кроме того, по моему приглашению к нам приедут 11 министров обороны, которые вместе с нами будут праздновать День независимости Украины", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

С.Полторак добавил, что в рамках парада войск также состоится выставка вооружений.

"Вы увидите новые образцы (вооружения, поступившего украинской армии - ИФ), почти 70 единиц, в том числе и модернизированного и созданного с нуля", - отметил он.

Как сообщалось, 8 августа президент Грузии Георгий Маргвелашвили в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сообщил, что грузинские военные во главе с министром обороны Леваном Изория будут участвовать в параде по случаю Дня независимости Украины 24 августа в Киеве.

15 августа во время визита в Польшу министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак пообщался с командующим Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Беном Ходжесом и пригласил принять участие в праздновании 26-летия Независимости Украины и военном параде.